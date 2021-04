La conductora de “Amor y Fuego”, Gigi Mitre, decidió opinar luego de que en alguna oportunidad Magaly Medina dijera que en dicho ambiente hay una guerra de “egos”.

En ese sentido, Gigi Mitre descartó que a Rodrigo González se le haya subido el “ego” y que, por ejemplo, él mande sobre ella en la conducción del programa.

“Si yo sentiría que el ego de Rodrigo es tal que se desborda, ¿ustedes creen que él me dice que no presentar y que nota no? Es una dinámica que desde el momento uno fue conversado, fue pactado. Él lo sabe bien, lo lleva bien, así funcionamos bien”, aseguró Gigi Mitre frente a cámaras.

“Muchas veces estamos de acuerdo y otras no y gracias a Dios hemos funcionado, así que yo puedo decir que en Rodrigo no hay ningún ego que se desborda”, agregó

Por su parte, Rodrigo González recordó que Magaly Medina siempre se jacta de poder hacer sola su programa, sin embargo, él aseguró que sí necesita de Gigi Mitre.

“Yo sí necesito a Gigi, yo sí necesito a mis amigos, yo sí quiero que mis amigos salgan adelante, me alegra verlos brillar. A mí sí me gusta eso, yo de eso estoy hecho yo”.

