La periodista Magaly Medina sorprendió a propios y extraños al recordar un comentario que realizó sobre Pedro Castillo en el año 2017, cuando lideraba la huelga de maestros.

Y es que en ese entonces, la periodista era conductora del noticiero de Latina y se fijó en un detalle durante la protesta: alguien ordenó a Pedro Castillo que se tirara al piso y él lo hizo.

“A mí siempre me han dicho que soy bruja, yo me lo he creído al punto que yo me siento pitonisa, todo lo que yo hablo o digo suena como premonición (...) Cuando yo era conductora en el noticiero de Latina, en las mañanas, yo era una persona que opinaba siempre sobre lo que veía y esto es algo que vi”, comentó Magaly Medina en su programa.

En el video del año 2017, Magaly Medina señala: “El Óscar se merece Castillo, le dicen “tírate” y él melodramático se cae, se tira al suelo para lograr la compasión y la ayuda de quienes lo siguen en esta huelga”.

Sin embargo, lo sorprendente es que luego la ‘urraca’ afirma que Castillo postulará a algún cargo público en el futuro: “Seguir a líderes de este tipo tan inflexibles al diálogo, que siguen más pensando en hacer una carrera política, porque de acá a unos años este señor de hecho va a estar postulando a una curul en el Congreso, es así como ganan su fama. Qué tremendo, vergüenza debería de darle. Y además osa decir “no estamos en Venezuela”, no, no estamos en Venezuela, acá no hay Maduro, estamos en una democracia”.

Tras recordar el comentario que hizo años atrás, Magaly Medina afirmó que no confía en los políticos que intentan ganar fama “mintiendo”.

“Miren todo el circo que armaba. Lo que yo decía, misma Hayimi, esta es una técnica que utilizan muchos, lo vamos a ver de acá a unos años postulando a una curul en el Congreso (...) yo decía algún día va a postular, lo vamos a ver postulando, no, lo estamos viendo ahora pelear un lugar privilegiado y quién sabe se pueda convertir en presidente de la República, pero yo siempre desconfío de los políticos que nacen así, de los políticos que hacen carrera política fingiendo, mintiendo”, sentenció la periodista.

