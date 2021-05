Magaly Medina no se reprimió al opinar sobre los “privaditos” que acepta la vocalista de la agrupación musical “Explosión de Iquitos”, que viene siendo popular en estos tiempos por el tema “No sé”.

La periodista lamentó que Linda Caba esté aceptado estos eventos pese a que aún seguimos en la segunda ola del coronavirus o COVID-19.

La “urraca” recordó que la vocalista de la agrupación musical “Explosión de Iquitos” se ha paseado por varios canales de televisión.

“De Toño Centella ya no nos sorprende, pero si de Linda Caba, la vocalista de Explosión de Iquitos que vino acá, se presentó, ha estado en diferentes canales de televisión y se presenta como si nada, cantando en matrimonios y eventos privados en la ciudad de Iquitos”, dijo Magaly Medina.

La “urraca” cuestionó si en Iquitos ya no hay COVID-19. “Parece como si nada estuviera pasando. Yo pudiese creer que Iquitos es territorio liberado. ¿Se vacunaron todos y ya nadie se preocupa por la COVID-19? Eso sí me preocupa y me llama la atención”.

