La periodista de espectáculos, Magaly Medina, sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que suspendería su cuenta de Instagram tras recibir ataques y amenazas por parte de los cibernautas.

Y es que recordemos que hace unos días, la popular ‘Urraca’ difundió en su programa unas conversaciones donde se puede apreciar que el actor Andrés Wiese le pide video íntimos a una joven menor de edad.

Sumada a esta acusación, la actriz Mayra Couto denunció haber sufrido acoso sexual por parte del popular ‘Nicolás’ cuando realizaban las grabaciones de “Al fondo hay sitio”.

Tras estas fuertes acusaciones, han salido distintos grupos de personas a defender, tanto la posición de Mayra, como la de Andrés. Muchos de los detractores también se han sumado en una “campaña” en contra de la popular ‘Urraca’, motivo que la habría hecho tomar la decisión de cerrar su red social por un tiempo.

“Mi cuenta oficial de Instagram ha sido inhabilitada momentáneamente por mi. No, no me la han desactivado aunque intenciones hay. Me parece una desafortunada forma de protestar, y peor aún, motivar o alentar, en este caso por el actor Andrés Wiese, a que un grupo de personas detrás, intenten cerrar una cuenta que tiene contenido alejado al programa de televisión”, escribió en su cuenta oficial de Facebook.