​Magaly Medina interrumpió su programa en vivo por sismo en el Callao (VIDEO)

La noche del lunes se registró un sismo de magnitud 4.8 en el Callao, y este ocurrió mientras Magaly Medina se encontraba conduciendo su popular programa de televisión.

El sismo en el Callao ocurrió a las 22:14 horas, preciso momento en el que Medina se encontraba con el modelo Coto Hernández -quien recientemente encendió la polémica con sus declaraciones en El Valor de la Verdad-. Ninguno de los dos sintió el temblor.

Pero fue tras la emisión de una nota sobre Mariella Zanetti, que Magaly Medina interrumpió su programa para referirse al reciente sismo: "Coto, hemos estado rapeando y ha habido un temblor de 4.8 de intensidad en el Callao (...) y nosotros hemos estado rapeando y no hemos sentido. Hay que pedirle a la población que no se alarme. Tranquilos, ya pasó, esto no es para alarmarse", sostuvo la conductora de Magaly TV, la firme.

Coto Hernández se unió al llamado a la tranquilidad tras el sismo de magnitud 4.8 que alarmó a muchos.

