Magaly Medina se refirió a la tan polémica boda entre Ivana Yturbe y Beto da Silva en la última edición de su programa. Y es que tras ver las imágenes de un grupo de chicas, entre ellas, Brunella Horna, intentando coger el bouquet de la modelo, la conductora recordó cómo la rubia viene “pidiéndole el anillo” a su pareja Richard Acuña.

La popular ‘Urraca’ comentó que la empresaria habría enviado más de una indirecta al excongresista en distintos programas de televisión sobre un futuro compromiso. “Ella lleva diciendo y gritando a los cuatro vientos que quiere el anillo. ¡Richard quiero el anillo! Lo ha dicho en todos lados, de todas las formas”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la figura de ATV aprovechó el momento para aconsejarle a Brunella Horna que debe dejar de insistir en ese tema, pues el político le pedirá matrimonio cuando esté listo para asumir ese papel.

“Brunella eso no se pide, eso es como el amor, no se pide, se da, surge. Es algo que el día que tu novio esté seguro que quiera compartir el resto de tu vida contigo, te lo dará, pero no es algo que por exigencia o presión de la novia se hará. Así no es, eso le quita romanticismo y espontaneidad a la relación. Cuando el hombre quiera comprometer contigo, lo hará. Es un compromiso de respeto, que va más allá de un día o dos”, finalizó.

