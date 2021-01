Luego que el cantante Josimar Fidel señaló en Radiomar que Magaly Medina “lo chanca” con sus informes en su programa, la conductora aprovechó su espacio en ATV para responderle al salsero.

“No están en mi firmamento privado (por los artistas). Ellos están en el firmamento del mundo del espectáculo. No son parte de mis afectos privados, esto se trata de mi trabajo”, comenzó diciendo.

“Cuando yo termino mi trabajo, se cae el telón y yo me voy a mi casa. Me voy con la gente que amo. Tengo un grupo de amigos que felizmente no pertenece al mundo del espectáculo, y si con alguno de ellos he logrado tener una química, ellos son muy pocos, porque además ellos entienden que el día que yo los tenga que criticar, los criticaré sin piedad alguna”, agregó.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ señaló que el salsero es un buen cantante, pero en su vida personal ha sido bastante contradictorio. “Yo no entiendo por qué Josimar dice que lo trato así (mal). Trato a todos los artistas por igual y él dice que me quiere, pero yo no puedo decir que lo quiero. Yo solo quiero a la gente que conozco muy bien”, expresó.

“Valoro el talento de la gente y creo que Josimar sí tiene talento porque canta bien, pero tu vida personal no la has manejado muy bien. Tu vida personal ha sido bastante contradictoria”, comentó.

Magaly Medina opina sobre Josimar

TE PUEDE INTERESAR