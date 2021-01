Magaly Medina no se quedó callada y le respondió con todo a Gianella Ydoña, luego de haber criticado sus shows privados como “vulgares y decadentes”. Y es que la conductora aseguró que la expareja de Josimar se habría ‘picado’ por estos comentarios.

“No le hago caso, muchos me dicen que ella no se acuerda lo vulgar que fue cuando llegó borracha (a su programa) y se sacó el calzón en televisión. Para mí la vida no es fácil, he tenido caídas, pero siempre me he levantado”, dijo la exprotagonista.

“Número uno, una vez en Frecuencia Latina aparecí ebria en mi programa, lo cual fue vergonzoso, pero no hice nada vulgar... Lo segundo que me saque el calzón en televisión, estaba totalmente sobria y absolutamente tuvo nada de vulgar porque era totalmente preparado. Es como una actuación, fue una cosa para acompañar al grupo de Ruth Karina”, manifestó la figura de ATV.

