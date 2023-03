Magaly Medina no pudo evitar pronunciarse y afirmó que llevó ayuda a la zona Las Flores de Jicamarca, lugar donde donó más de mil platos de comida para las familias afectadas por las fuertes lluvias en Lima, como consecuencia del Ciclón Yaku.

Y es que la conductora confesó que llegó a San Juan de Lurigancho junto a todo su equipo de producción y brindaron su apoyo sin necesidad de presumir en redes sociales como otros presentadores de televisión, haciendo clara referencia al magazine “América Hoy”.

“Hoy día nosotros fuimos a Jicamarca, es cierto, supervisé los trabajos. Me puse la mano al bolsillo, no le pedí nada a nadie, salvo a mi marido, que le pedí que colabore con mi donación, y eso fue lo que hoy día hicimos” , comenzó diciendo.

Todo se dio cuando la popular ‘Urraca’ se enlazó EN VIVO con el ‘Chef solidario’, que fue quien mencionó la ayuda que habría realizado la figura de ATV

“En esa zona estuvo mi equipo junto a cocineros a quienes le pagamos su tiempo (...) Hoy día llevamos mil raciones de comida a la parte de Las Flores en Jicamarca. Sí, estuvieron mis cámaras nada más con parte de mi equipo. Solamente estuve cinco minutos, de mi camioneta no bajé, en otro momento seguiremos haciendo, pero sin pedirle plata a nadie”, agregó Medina.

Finalmente, Magaly explicó que siempre que ayuda a los más necesitados, trata de no mostrarlo en redes o en su programa, ya que es algo que le nace hacer y no necesita ser expuesto. “Siempre que hemos hecho ese tipo de ayuda lo hemos hecho con nuestro bolsillo, no tengo el espíritu de Gisela y Ethel. Muchos años mi caridad y mi manera de hacer el bien, nunca la he puesto en vitrina ni llevado cámaras”, sentenció.

