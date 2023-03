Tras el roche que hicieron las conductoras de ‘América Hoy’, al presentar las donaciones del ‘Chef del pueblo’, como suyas y la ola de crítica que les vino luego de ello, Ethel Pozo decidió responder y afirmar que ellas cumplieron con llevar el apoyo y pusieron dinero entre todos sus compañeros, pero lo que dijo en redes sociales fue otra cosa.

“No se hace protagonismo, apropiándose de la generosidad de otras personas, porque tú ese bonito no lo compraste, ni la cebolla, eso lo compró ese cocinero que de seguro se madrugó para llevar esa ayuda”, de esta forma y luego de ver el video en el que Ethel Pozo afirmaba haber llevado las donaciones y no haberse colgado del chef, fue como Magaly Medina reaccionó, añadiendo que lo que ella hace, es lo mismo que hacía su madre, Gisela Valcárcel.

La dueña de la productora de ‘América Hoy’ y madre de Ethel Pozo, decidió salir en defensa del programa, afirmando que no está mal decir que se está llevando donaciones y ayuda a las personas que lo necesitan y Magaly reconoció que eso no está mal, pero ante la mentira en la que atraparon a Brunella Horna y compañía, le dio un consejo: “No los mandes a mentir, que no finjan que la ayuda es de ellos”.

TE PUEDE INTERESAR