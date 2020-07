Una guerra de nunca acabar. El actor Lucho Cáceres no se quedó callado frente a las últimas declaraciones de Magaly Medina, quien se animó a responderle por haberle recordado su paso por la cárcel.

“Este ser habla de mi y me pone como ejemplo que no me he rehabilitado, que mis cambios no se evidencian (...) Yo no pierdo mi tiempo en basura o escorias, no meto las manos al desagüe”, manifestó la ‘Urraca’.

Frente a ello, el recordado artista utilizó nuevamente su cuenta de Facebook para volver a lanzar su sarcasmo e ironía hacia la conductora.

“El día de ayer escribí un post donde cometí un error y quería corregirlo, no son 4 las sentencias que señalé, son más. Aquí el detalle del prontuario. Ver video del final”, escribió Cáceres.

