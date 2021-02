El esposo de Magaly Medina, Alfredo Zambrano, habría llamado la atención de algunos artistas luego de cantar al lado de la salsera Daniela Darcourt.

La hoy interesada sería la cantante criolla Lucía de la Cruz, quien en pleno programa “Magaly TV La Firme” dijo que quiere ser la próxima en cantar con el notario Alfredo Zambrano.

“Yo quiero hacer la próxima grabación con tu esposo y el tema se llama ‘Contigo aprendí’”, le dijo Lucía de la Cruz a Magaly Medina frente a cámaras.

“¿Puedo grabar con él o no?”, le volvió a preguntar, a lo que la urraca le dio la autorización e incluso le preguntó dónde firmar. “Puedes, por supuesto, estas autorizada, dónde lo firmo. Claro que sí”, respondió la urraca.

Lucía de la Cruz se vio agradecida con Magaly Medina y anunció la venta de polladas para poder sostenerse económicamente durante la cuarentena por el coronavirus.

“Ahora me voy a dedicar a las polladas, voy hacer ‘El pollo nalgón de Lucía de la Cruz’, para que después no anden diciendo que me meto a las casas. La gente se pone hablar de yo hago ‘privaditos’. Como me gustaría realizar ‘privaditos’ para llevarme mi billetes...”, dijo la criolla.

