La periodista Magaly Medina tuvo un tenso momento con el novio de Katy Portella, más conocida en el mundo de la farándula como la ‘Flor de Huaraz’, cuando él supuestamente quiso defenderla y trata de desenmascarar al ‘Gringo Karl’.

Al escuchar al joven queriendo intervenir, Magaly Medina saltó y le dijo: “Esta no es tu historia, perdóname, pero acá la entrevistada es ella. Te he pedido que te sientes porque viene con ella, pero esa historia no te compete”.

“Esta historia es de ella con su exesposo y es una historia que sí nos compete porque hemos sigo testigos presenciales y casi casi los lanzamos a la fama”, agregó la “urraca”.

Además, Magaly Medina le recordó al joven que la entrevistada es la ‘Flor de Huaraz’ y que él ni siquiera existía. “Yo cuando te pregunte, te voy a dar la palabra. Estamos hablando de una relación que nació cuando tú ni siquiera estabas en Perú”.

Magaly sobre novio de Flor de Huaraz

La “urraca” inició contando que ahora la ‘Flor de Huaraz’ se va a divorcial del ‘Gringo Karl’. “Estoy recordando que en el 2018 te separaste de él (Gringo Karl) y ahora por fin te vas a divorciar”.

De pronto, Magaly Medina se dio cuenta que Katy Portella no venía sola, sino acompañada de un joven venezolano. “¿Y él es tu hijo?”, le preguntó de frente.

Al saber que tenía 26 años, la “urraca” acotó: “¿26 años? Tu no aprendes hija. Rajas todo del Gringo Karl, que era un borracho, que quería hacer tríos y ahora te metes con un chibolo”.

