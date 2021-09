La periodista Juliana Oxenford salió en defensa de su colega periodista luego de que el premier Guido Bellido le dijera en quechua que se lavara el oído porque no escuchaba.

Juliana Oxenford lo tildó de impresentable a Bellido y pidió su próximo cambio. “Diciendo que se lave los oídos porque no escucha, el que no escucha es usted. La gente no lo quiere, es un impresentable”.

La periodista señaló que Guido Bellido se quiere hacer el gracioso, cuando en realidad su comportamiento es desatinado. “Agarre su carro y ojalá se vaya de Palacio y del Gabinete. Está de mal en peor, graciosito, palomilla de ventana. Tremendo realmente”.

Además le recordó sus publicaciones en las redes. “Ahora pide perdón por las cosas que publicó en su Facebook diciendo que era joven, no, no era joven, era mayorcito y sabía muy bien lo que ponía, se burlaba de las mujeres y rendía pleitesía a una terruca”.

Guido Bellido se arrebata con reportero en vivo

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, se molestó cuando un periodista de Latina TV le preguntó cuándo se reestablecerá el servicio de agua potable en San Juan de Lurigancho.

Y es que el Premier tuvo que repetir dos veces su respuesta frente a cámaras, desesperándolo: “Tienes que lavarte el oído porque no escuchas”.

