Korina Rivadeneira ingresó a “Esto Es Guerra” y lo primero que hicieron los conductores fue llamar a Allison Pastor para que se saluden.

Ambas lo hicieron de manera coordial, y Korina Rivadeneira dijo que no hay rivalidad entre ellas, pero que sí existirá competencia.

“Todo bien, todo tranquilo hasta que nos toque competir porque ahí todo va ser competencia, aunque no sé cómo vaya a competir yo tengo bastante tiempo sin competir”, dijo la venezolana.

Por su parte, Allison Pastor aseguró que las dos están en el mismo nivel y ganará la mejor. “Las dos venimos de no estar hace tiempo en un reality, nos tenemos que adaptar y que gane la que tenga que ganar”.

Fue entonces cuando Korina Rivadeneira le recordó que ahora ya no están en “Reinas del Show”.

“Yo sé que no la voy a tener fácil, pero esto no es baile, es competencia, así que vamos a verlo en la cancha. Desde el día uno me he llevado bien con Allison, pero sí habrá competencia”, acotó Korina Rivadeneira.

TE PUEDE INTERESAR