La conductora de “Mujeres al Mando”, Maricarmen Marín, regresó al programa y con una pequeña pancita de embarazada, aunque mucho más notorio.

Maricarmen Marín compartió un par de fotos en su cuenta de Instagram mostrándose emocionada por su embarazo y su regreso al programa de Latina.

“Regresamos con fuerza! con 25 semanas de emoción y amor. Gracias a todos por sus mensajes tan bonitos y a todas las mamitas que se encuentran en la misma etapa que yo, ¡me encanta leerlas! y a las que me van dejando todos sus consejos, no saben cuánto estoy aprendiendo y así nos acompañamos. Deseo que tengas paz infinita y seas muy feliz”, escribió Maricarmen Marín.

La conductora de 38 años estuvo una semana de descanso y antes de hacerlo explicó que se alejaba porque el médico le había pedido que guarde reposo.

“Estoy muy bien, a pesar de que no tengo mi pancita como quisiera de gigante, mi bebita no se quiere mostrar, tiene un super peso y un super tamaño, tanto así que me hicieron un montón de análisis y exámenes para descartar diabetes, insulina, un monto de cosas... Mi doctor me dijo ‘Mary vamos a descansar un ratito hasta que salgan todos los resultados”, comentó a Latina.

En esa oportunidad, Mary Carmen Marín Salinas, mejor conocida como Maricarmen Marín, también reveló que ese fin de semana sintió las primera ‘pataditas’ de su bebita.

