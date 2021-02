La periodista Magaly Medina arremetió contra la prensa nacional por “celebrar” la llegada de las vacunas contra el coronavirus o Covid-19.

Aunque reconoció que no es políticamente correcto decir, Magaly Medina dijo no es una periodista sin pelos en la lengua, por lo que lamentó la poca cantidad de vacunas que llegaron al país.

“He visto en todos los programas, la prensa nacional está de fiesta. Hay un ambiente que parece que es 28 de Julio y todos aplaudiendo la llegada de las vacunas, la cual yo también aplaudo”.

“Pero como soy una periodista un poco pesimista, me parece que no hay mucho que aplaudir y esa es mi opinión. Me parece que 351 mil vacunas no es para aplaudir”, agregó la “urraca”.

Magaly Medina acotó que la cantidad que hoy está en el país no cubre ni al 1% de los peruanos. “Que llegue 352 mil vacunas, que no va a proteger ni al 1% de nuestra población, no es para hacer un espectáculo de circo. A la gente que gobierna el país, debería darle vergüenza”.

“No me parece que un país como este, tan descuidado, estoy en total desacuerdo con toda la prensa que celebra la miseria de vacunas que han traído. Si soy la única en decirlo, me importa tres cominos, lo digo como ciudadana que ve morir a sus compatriotas en sus casas”.

Magaly Medina: “Me parece que 300 mil vacunas no es para aplaudir” | ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Xoana González se muestra sorprendida al descubrir que tiene Covid-19: “Nos vamos a morir todos” | OJO

Xoana González se muestra sorprendida al descubrir que tiene Covid-19: "Nos vamos a morir todos" | OJO

TE PUEDE INTERESAR