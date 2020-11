¡Fuerte y claro! Magaly Medina confirmó que no asistirá a la segunda citación de conciliación con Sheyla Rojas, pues asegura que no tiene nada que temer y tiene todo para defenderse en el Poder Judicial.

“No voy porque no me dé la gana, sino porque no sabía que el viaje que compré tiempo atrás iba a coincidir con esta fecha. Tengo que ir a Estados Unidos para atender unos temas personales, así que le estoy dejando a mi abogado poderes para que se presente", comentó.

"Esta conciliación es para llegar a un acuerdo, pero no lo haré porque no soy culpable de nada, entonces que me pongan la demanda y me defenderé como corresponde”, agregó.

