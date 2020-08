Magaly Medina no dudó en responderle con todo a Patty Wong, quien aseguró que la conductora habría dañado su imagen y la de su empresa al hacer públicos los testimonios de su aún esposo Federico Barone y del cocinero Ronald Arquiñigo.

Y es que recordemos que la exmodelo manifestó que tomará acciones legales contra la ‘Urraca’ por tratar de dejarla mal no solo como persona, sino también como empresaria.

“Ella antes de empezar una campaña para hacerle ver a la opinión pública que casi es la Madre Teresa de Calcuta, debió de pensar bien en cuáles son los aspectos que están bien o mal dentro de lo que ella hace. Nosotros no la hemos demandado sino el cocinero. Él dice una cosa y ella otra, ha comentado en estos días tres versiones diferentes sobre esta persona. La primera que le robó, la otra que su contrato terminó en febrero y después culpó a su hermana diciendo que fue ella la que despidió a este señor, creo que necesita otro argumento”, indicó la figura de ATV.

“Cuando una persona dice la verdad debe conservar un solo discurso y no tres diferentes. Ella no tiene por qué demandarme, porque solo soy una periodista que pone el testimonio de las personas que quieren hablar y muestran sus debidas pruebas”, agregó.

Asimismo, la periodista de espectáculos aseguró que no se meterá más en las denuncias de Patty Wong con su aún esposo, pues ese tema no le corresponde.

“Ella ha acusado al marido, en las denuncias que he visto, por maltrato psicológico y de pronto estas se convierten en maltrato físico, ahí ya no quiero meterme más, porque pienso que es una persona que quizás necesite terapia psicológica. Desconfío mucho de las personas que van lloriqueando por aquí y por allá, el melodrama barato no me gusta. Creo que antes de iniciar una querella necesita trabajar otras cosas”, afirmó tajante a Trome.

