La conductora de “En boca de todos”, Tula Rodríguez utilizó sus redes sociales para revelar detalles inéditos del terrible día en el que Javier Carmona sufrió la rotura de la aorta, trayendo como consecuencia la falta de oxígeno en el cerebro y dejándolo en estado vegetativo hasta la actualidad.

“Hace dos años llegaste a buscarnos a casa para llevarte a la clínica porque te sentías mal, quizás pudiste ir directo desde donde estabas, pero quisiste venir por nosotras. (...) tú no querías bajar hasta que Valentina esté con nosotros. Yo insistí en irnos, era una emergencia, pero tú tajante dijiste: ‘¡Sin Valentina no me voy!’. Hoy lo entiendo y te lo agradezco”, se puede leer en el post que realizó en su cuenta oficial de Instagram.

“(...) Tú lleno de esa fuerza nos decías que éramos lo que más amabas en la vida. Todo empezó a ponerse peor, tú en la clínica, en unos minutos de lucidez, me dijiste: ‘Te quiero, confío en ti, tranquila que todo estará bien'. Luego miraste a Valentina y le dijiste: ‘Tranquila, gordita, nunca olvides que te amo y pase lo que pase todo va estar bien. Lo demás es historia...”, agregó.

La presentadora reconoce que no ha sido nada fácil hacerse cargo de su esposo y de su familia en general, pero asegura que lo hará tal como lo prometió cuando se casó.

“A veces quisiera gritar, llorar, estar en cama todo el día, sé que la función no puede parar y ahora más que nunca no podemos debilitarnos, no lo permitirías. Ahora yo soy la cabeza de la familia. Amo cuidarlos. Te amo como el primer día, Javier, ahora y siempre. Y agradezco a Dios que me haya permitido ser yo, tu esposa, la última persona en hablar contigo y me quedaré con lo que hablamos hasta el final de mis días”, expresó.

