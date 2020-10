La conductora de espectáculos, Magaly Medina, decidió responderle con todo a Sheyla Rojas. Y es que la popular ‘Urraca’ reveló que la exchicareality habría mencionado algunos temas que han dañado su honor como persona y como profesional.

“Yo he respondido su carta notarial y más bien hay unas referencias que son agraviantes contra mi persona, mi desempeño profesional y mi honor también. Porque el abogado ha salido en todos los programas de televisión a denigrarme y yo me tengo que quedar así calladita, cruzadita de brazos. No, eso se habla y se dice”, comenzó diciendo la periodista.

Asimismo, la figura de ATV aseguró no tenerle miedo a las demandas que le puedan interponer los personajes del espectáculo, pues siempre ha respetado la ley y las normas.

"Porque yo a los juicios nunca les he tenido miedo, nunca he dejado de ir a un juzgado cuando me han llamado. El día que yo consideré que no estaba siendo justo, me mandaron a la cárcel. Siempre he cumplido los requisitos que la ley me ha mandado (...) Con las mismas armas nos enfrentaremos”, expresó tajantemente Medina.

