Recibió el nuevo año en México, veraneando con su amiga íntima Jessica Newton, pero Magaly Medina no tiene reparos en confesar que le faltaron vacaciones.

“Tuvimos que cortarlas porque si veníamos después del 4 de enero teníamos que estar 14 días en cuarentena, y no iba a regresar a las pantallas en la fecha pactada. Ya me las tomaré a mediados de año, o para mi cumpleaños”, advierte la “Urraca”.

- Antiguamente un ampay causaba una separación o hasta un divorcio, y ahora más allá del escándalo del momento, algunas parejas vuelven como si nada hubiera pasado, como en el caso de Silvia Cornejo...

Eso ya es cuestión de cada persona, yo no soy la conciencia de ellos, cada uno actúa de acuerdo a sus principios y valores.

-Es un problema muy complejo.

Lo que pasa es que, generalmente en las relaciones, las personas no se comprometen; comprometerse no es firmar un papel, es una cuestión que va más allá de eso: es decidir estar con una persona y no sacarle la vuelta. El programa solo refleja lo que pasa en la sociedad.

-¿Crees que en estos tiempos se perdona con mayor facilidad una infidelidad?

Mira, Silvia Cornejo es una chica que necesita terapia urgente porque definitivamente no se quiere nada, yo no sé qué más quiere, tiene una competencia con la ex del marido, porque este hace lo que le da la gana.

-Le ha perdonado varias...

Si perdonaste una vez, él ya sabe que se la va a hacer cuatro veces, y las cuatro se las va a perdonar. Me parece que es una cuestión de autoestima, eso es el reflejo de una baja autoestima que muchas mujeres tienen.

-¿Y qué piensas del caso de Tilsa Lozano y el ampay de su boxeador?

No se ve un beso (en las imágenes) pero que tu pareja te oculte algo o te niegue algo, para mí es una falta de respeto. Yo diría que lo que ahí hubo fue eso, que ella lo haya perdonado fácil y rápido, ya es problema de ella. Yo solo muestro una imagen o un hecho pero lo que suceda después no es de mi incumbencia.

-Hablemos de Sheyla Rojas, algunas personas vaticinan que terminarás pagando una parte de la millonaria suma que te pide. ¿Está contemplada esa posibilidad?

No, porque ahí no hay delito. Primero que me demuestre que yo cometí un delito, lo que pasa es que ella quiere plata, y su amigo -que fue quien habló- es al que debería denunciar por haber violado su privacidad, pero no lo va hacer porque no tiene donde caerse muerto. Por eso me demanda a mí y al canal. Que demuestre en un juzgado que tiene razón y que debo pagarle algo, yo confío en la justicia, porque no puede ser ciega ante hechos evidentes.

-Hace algunos años dijiste que la farándula te había saturado y luego te vimos al frente de un noticiero, ¿te volveremos a ver en un espacio similar?

Lo hago cuando es necesario: durante la primera etapa de la pandemia, con Juliana Oxenford hicimos un bloque totalmente noticioso. Yo estoy capacitada perfectamente, lo puedo hacer, y en mi estancia en Latina -con Mijael Garrido Lecca- fue la mejor época de ese noticiero. El programa que no funcionó mucho fue “La pura verdad”, pero el noticiero funcionó, lo he demostrado en la cancha, y seguramente lo voy a seguir haciendo.

-¿En este momento, quieres quedarte en el entretenimiento?

Y con mis redes sociales, que ya es bastante chamba. No pretendo meterme en otras cosas porque no podría con mi vida, también tengo que vivir, y es algo que lo tengo muy claro hace muchos años.

-Un equilibrio...

En la medida que este programa me permita seguir con mi vida personal y seguir disfrutando de lo que he ganado con mi esfuerzo, seguiré haciéndolo. En algún momento supongo que también me agotaré, pero por ahora eso va bien y es lo que quiero hacer.

“El 2020 me ha enseñado que los días son valiosos, cuentan cada uno de los días, sobre todo para pasar tiempo con la gente que uno ama. La vida es lo que siempre se ha dicho: es corta y todo se tiene prestadito”, reflexiona la “Urraca”.