Magaly Medina y Janet Barboza protagonizaron una fuerte pelea en vivo y todo se salió de control. Minutos después de lo ocurrido, la “urraca” pidió disculpas al público.

La periodista se pronunció tras emitir una nota del cantante Antonio Cartagena, a quien una mujer le reclamó escandalosamente la pensión de alimentos de su hija.

“Yo sé que hay que reclamar los derechos que a uno por ley le corresponde, pero de esa manera tan vulgar, me hace recordar a Janet Barboza”, señaló la “urraca”.

“De verdad yo le pido al público mil disculpas porque ese tipo de personas a mí me sacan de quicio. Me sacan de quicio porque están acostumbradas a decir mentira tras mentira porque no tienen nada que perder”, dijo al respecto.

Según Magaly Medina, Janet Barboza es una persona que es mejor “tenerlas del otro lado”: “Que un comunicador se porte como una persona sin ilustración, totalmente ignorante, a mí de verdad que me enerva, pero es mejor a esas personas tenerlas del otro lado, fuera de nuestro alcance”.

Y es que la periodista señaló que “esas personas” intentan meter a su oponente “en su propio fango en el que están acostumbrados a vivir”.

“Yo le pido mil disculpas por ese espectáculo feo que hemos hecho y que usted no se merece”, sentenció Magaly Medina.

