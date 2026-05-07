Ante la presencia de casos de la enfermedad de manos, pies y boca (EMPB) a nivel nacional, el Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Este -y esta a su vez mediante la Oficina de Epidemiología, Inteligencia Sanitaria y Docencia e Investigación- invoca a la población a reforzar las medidas de prevención, especialmente en hogares con niños pequeños, a fin de evitar la propagación de esta enfermedad contagiosa causada principalmente por el virus Coxsackie.

El Director General de la DIRIS Lima Este, Dr. Norberto Yamunaqué Asanza, expresó su preocupación por la integridad sanitaria de la población de su jurisdicción, destacando la importancia de actuar de manera oportuna para proteger a los niños, quienes constituyen el grupo más vulnerable frente a esta enfermedad viral.

Respecto al reconocimiento de signos y síntomas en los primeros días 1-2, son: fiebre, dolor de garganta, malestar general y pérdida del apetito; los días siguientes: llagas en la boca; puntos rojos dolorosos que se convierten en ampollas en la lengua, encías y parte interna de las mejillas y finalmente sarpullido externo. Además, manchas rojas o ampollas planas en las palmas de las manos y las plantas de los pies y también pueden aparecer en glúteos y rodillas, señaló la Mg. Luz Gloria Nateros Porras, Jefa de la Oficina de Epidemiología, Inteligencia Sanitaria y Docencia e Investigación de la DIRIS Lima Este.

Para identificar la enfermedad de manos, pies y boca de forma rápida, la clave es observar la progresión y la ubicación de las lesiones:

· Secuencia típica: Comienza como un cuadro gripal (fiebre y malestar) que, tras 1 o 2 días, evoluciona a llagas bucales y finalmente al sarpullido en extremidades.

· Identificación visual:

En la boca: Pequeñas manchas rojas que se vuelven ampollas dolorosas (herpangina) y suelen dificultar la deglución.

En el cuerpo: Sarpullido de manchas rojas planas o con relieve, a veces con ampollas, localizadas específicamente en palmas, plantas, dedos y, con frecuencia, en el área del pañal.

Perfil común: Se presenta mayoritariamente en niños o niñas menores de 5 años. La identificación es clínica a través de la identificación de signos y síntomas del paciente, por lo que generalmente no se requieren de pruebas de laboratorio, agregó la especialista.

¿Qué hacer? La Mg. Luz Gloria Nateros Porras recomienda, en primera instancia, llevar al niño o niña al establecimiento de salud más cercano, para tratar el alivio de los signos

y síntomas mediante el uso de antipiréticos y analgésicos; hidratación con líquidos (agua, leche, etc.) en pequeñas cantidades constantes, teniendo el cuidado de evitar jugos cítricos o bebidas gaseosas que irriten las llagas; alimentación priorizando productos blandos como yogur, gelatina, mazamorras, etc., que no requieran de mucha masticación.

También recomienda el monitoreo de alerta vigilancia de signos de deshidratación (boca seca, llanto sin lágrimas, orina menos de lo habitual). Finalmente, se debe realizar la consulta al médico si la fiebre persiste por más de 3 días o si el estado de alerta del niño o niña disminuye.

Paremos el contagio. Para reducir el riesgo de propagación de la enfermedad, la funcionaria de la DIRIS Lima Este recomienda tres aspectos fundamentales: Lavado de manos frecuente para toda la familia; desinfección de juguetes y superficies de contacto frecuente; y el aislamiento, dado que el niño o niña debe permanecer en casa mientras tenga fiebre o llagas abiertas, que generalmente es de 7 a 10 días.

El MINSA, por medio de la DIRIS Lima Este, reafirma su compromiso con la salud pública y exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada y adoptar prácticas preventivas, recordando que la prevención es fundamental para proteger a los más pequeños del hogar.