Magaly Medina reapareció en televisión nacional tras haber estado ausente por las duras y fuertes críticas que recibió tras anunciar que seguiría emitiendo su programa desde su casa. Y es que recordemos que la conductora confirmó públicamente que dio positivo al coronavirus.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ aseguró que de ahora en adelante realizará su programa sola sin su equipo de producción como medida de precaución.

“Aquí estoy de nuevo gracias a la tecnología, estamos usando Skype, así que eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Intentaremos que el programa salga bien así. Tenemos a todos los técnicos en el switcher del canal recibiendo esta señal (...) Disculpen, yo no sé maquillarme sola, peinarme sola, hemos hecho todo lo posible para que las cosas funcionen, tengannos un poco de paciencia”, comenzó diciendo la presentadora.

También se refirió a las críticas que ha recibido a lo largo de estos días. “Es cierto que han habido miles de críticas y siempre las van a haber, y más cuando se trata de mi personaje polémico en la televisión. Yo soy una chola bien terca, siempre me decían que me salga de la televisión, que no haga ese programa y a mi siempre me ha valido tres pepinos, porque siempre he hecho lo que he pensado correcto...”, aseguró.

