Magaly Medina decidió recordar de manera muy dinámica y divertida la receta del pavo que realizó en diciembre del 2019. Y es que muchos cibernautas la criticaron y afirmaron que no les salió rico.

Frente a ello, la popular ‘Urraca’ confesó los motivos por los que no le había salido rico el pavo y se reivindicó con una nueva receta para esta Navidad 2020, publicando un video en su plataforma de Youtube.

“El año pasado en algunos diarios se me criticó que mi receta a algunos no les salió bien. Bueno, eso fue el año pasado. Ahora, quiero explicarles de una manera bien didáctica y con manzanitas por qué me salió tan mal, por qué hoy he vuelto a preparar la receta pero de otra manera”, manifestó entre risas.

