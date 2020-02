La periodista Magaly Medina habló sobre la guerra que tiene Melissa Klug con Jefferson Farfán sobre el monto que este giraría por sus dos hijos y que corresponde a 43 mil soles mensuales.

Magaly Medina recordó la vez en que Jefferson Farfán quería pagarle Melissa Klug 50 mil dólares como compensación por los 11 años de relación y por haberle dado dos hijos.

“No era una conciliación firmada. Me lo mostró. Yo estaba en Latina y ahí decía que para un emprendimiento por los 11 años de convivencia y dos hijos, le daban 50 mil dólares y yo le dije al aire: ’50 mil dólares no es nada como compensación por haber estado 11 años y tener dos hijos'. Le dije que mínimo debería pedir un millón de dólares”, recordó la “urraca”.

Luego agregó: “Ella me dijo que no, pero yo le dije que lo revise un buen abogado y no lo acepte. ¿Qué emprendimiento iba hacer con 50 mil dólares? Tienes que trabajar en un emprendimiento que te dure el resto de tu vida, porque has estado con un hombre que ha crecido laboralmente junto a ti”.

Magaly Medina recordó que Melissa Klug no le hizo caso y terminó aceptando el monto para el supuesto emprendimiento. “Ella no hizo caso de los consejos y me dijo: Yo lo único que quiero es que a mis hijos les dé sus cosas y a mí no me den nada. Y es lo que hizo, firmó y le dieron 50 mil dólares”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Sheyla Rojas

TE PUEDE INTERESAR