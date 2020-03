La periodista Magaly Medina, no pudo con su genio y fiel a su estilo arremetió contra Gisela Valcárcel, quien realizó una transmisión en vivo en redes sociales para contar cómo viene pasando la en esta cuarentena impuesta por el gobierno para evitar la propagación del coronavirus.

“Cuiden lo que piensan, porque de aquí es donde sale toda la vaina. Ay Dios mío, a todo esto, gracias a Dios me hice las manos, no sé cuánto durarán, los quería hacer reír un poco”, comienza diciendo la ‘Señito’.

Frente a estas declaraciones, la popular ‘Urraca’ tildó de “tonta” a la conductora de “El Gran Show”.

“Lo lograste, yo no sabía si reír o llorar. Después de hablar temas importantes, habla sobre que se hizo la manicure. ¿Díganme si no parece tonta? ¿Gisela te está afectando la cuarentena? Da vueltas en tu jardín, abre las ventanas, de repente eso te va a disipar la cabeza”, expresó sarcástica.

En otro video se puede apreciar a Gisela hablando un poco sobre la época donde vivía en el barrio de La Victoria.

“Les habla una mujer que acepta totalmente su lado victoriano, alguien que no va a cambiar amar la vecindad. Yo vivo en otro lugar de Lima donde tengo una vecindad muy bonita, que se ha unido mucho y estamos haciendo cajitas para quienes más lo necesitan”, señaló.

“Por supuesto que yo también amaría tu vecindad, estás en un barrio muy elegante de San Isidro, con parque privado. Es como si yo dijera: ahora que tengo una casa en La Molina, con piscina... ay, me siento regia porque me siento como en Huacho. En Huacho no tenía nada, mi mamá criaba gallinas y cuyes”, le respondió irónicamente Medina.

Para finalizar, la popular presentadora se refirió a los “millones de pajaritos” que se posan en el parque frente a la casa de Valcárcel.

“¿Cuándo en San Isidro han habido millones de millones de pájaros? Que hayan cientos, te creo, pero no millones que antes eran miles. Es cierto, qué linda se ve la naturaleza sin nosotros en las calles. (…) Está bien que vivas en San Isidro, que todo está arbolado, pero tampoco hay millones de pajaritos”, dijo entre risas Magaly Medina.

