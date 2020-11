Magaly Medina no se calló nada y no dejó pasar la oportunidad de comentar sobre el programa de Karen Schwarz que fue sacado del aire de Latina Televisión.

Y es que la popular ‘Urraca’ dijo que no necesitaba ser “bruja” para deducir que dicho programa no iba más. Incluso tildó de “muerto” el espacio “Modo Espectáculos”.

“Miren, lo dije hace dos meses, yo dije que no llegaría a diciembre. Es que no es que yo sea bruja, ni adivina, es que era algo que cualquiera con dos dedos de frente se daba cuenta. Ese proyecto estaba muerto desde que nació”, comenzó diciendo.

“Por más que quisieron ponerle a personajillos, porque ella se lava las manos, porque siempre quiere quedar como la lady (...) la gente le perdió empatía, ya no simpatizó con ella, no la quiso seguir, el público la rechazó porque era un horario de Rodrigo González, que no pudo llenar ella”, agregó.

