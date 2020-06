Magaly Medina se defendió luego que muchos la acusaron de ser racista con Edison “Orejas” Flores en su programa del miércoles.

La “urraca” se mostró molesta al afirmar que personas que ni siquiera ven su programa sacaron de contexto sus comentarios sobre el futbolista de la selección peruana.

“Al “Orejitas” le dicen “Orejitas” porque tiene las orejas grandes, pero hay gente que las orejas no las tiene tan grandes como las del “Orejas” y debe ser por eso que sacan mis frases fuera de contexto y hay gente que ni siquiera ve el programa y quiere ver en mí algún ánimo discriminatorio o racista”, expresó.

En ese sentido, Magaly Medina señaló que ella es una mujer provinciana que desde que es famosa, ha recibido todo tipo de comentarios e insultos:

“Qué voy a ser racista yo, tremenda cholita venida de Huacho, provinciana, padres provincianos a la que además, todo el tiempo desde que estoy en televisión -nunca (antes de estar en TV) me habían bulleado así- pero desde que estoy en televisión la palabra “fea” es el adjetivo que siempre usan para intentar fastidiarme, demolerme o hacerme sentir mal -fea, mostra- eso no lo van a lograr conmigo, así que cuando yo me refiero a una persona, siempre hay gente media brutita que no entiende”, manifestó.

Según la “urraca”, no estaba denigrando a Edison Flores sino comparándolo con el caso de Andrés Wiese: “Incluso he sido cariñosita porque lo que estaba haciendo no era denigrarlo, eso no haría jamás, estúpida no soy”.





