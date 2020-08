Magaly Medina se mostró indignada luego que Giuseppe Benigni, el novio venezolano de Michelle Soifer, deslizara la posibilidad de ser invitado a Europa por la “urraca”.

Durante su programa, la periodista afirmó que el novio de Michelle Soifer podría durar en la farándula pues no se molesta con las críticas: “A este tipo no le entra balas”, dijo.

Sin embargo, Magaly Medina lanzó tremendo dardo contra el “Principito” y contra Michelle Soifer, dejando claro que ella nunca se haría cargo de un hombre vago.

“Él dice ‘ay, que Magaly me lleve pues un día a Europa que yo soy su guía’. Oye tú crees, ¿me has visto cara a mí de mantener a un vago? ¿Me has visto a mí cara? Yo que toda la vida he trabajado por mi misma y que no necesito que nadie me costee absolutamente nada, ¿me has visto cara a mí de yo mantener a un hombre?”, expresó.

En ese sentido, Magaly Medina aclaró que ella es una mujer “carísima” y que el hombre que esté a su lado debe saberlo. Además, recordó que hay muchas mujeres de la farándula que mantienen a sus parejas.

“Por Dios, eso sería lo último que haga en la vida, a mí el hombre que me quiere ya sabe que yo soy cara. ¿Cara? Carísima. El hombre que me quiere ya sabe que a mí me das mis gustos. ¿Yo estar arrastrando a alguien y pagándole los viajes y los pasajes a algún lado del mundo? Ay por favor, de esas hay un montón en esta farándula, pero a mí no”, afirmó.

