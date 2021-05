Magaly Medina no se quedó callada y se tomó unos minutos de su programa para referirse al terrible atentado que realizó Sendero Luminoso y que acabó con la vida de 18 personas en el Vraem.

“Esta masacre terrorista que protegen a narcos y lo saben todos los Gobiernos, pero aún así nadie se mete. Decimos que el terrorismo lo acabó Fujimori, y es cierto, pero quedaron por ahí en estas zonas. Utilizan a los campesinos. Ahí no entran policías, Ejército, no entra nada”, comenzó diciendo.

“El terrorismo sigue incrustado en esta sociedad. El poder no se toma con el miedo. Cuando nuestros familiares salían, no sabíamos si iban a regresar con vida. Tú no estabas seguro en ningún lado. La gente moría en las calles”, agregó.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ manifestó, con la voz entrecortada, que no quiere depender de un Gobierno que no vele por la libertad de expresión.

“Lo que tiene que ganar es la democracia. En este canal no somos pro terrucos, ni violencia. Me tomo el atrevimiento de hablar por mi canal. Esta conductora es pro democracia. El poder se tiene que tomar por votación popular, no por voto viciado ni en blanco. Tomemos el poder en nuestra mano”, expresó.

“Esto es un crimen, yo siempre lo condenaré como persona de a pie, como periodista. Yo voy a votar por la democracia, me encanta tener libertad de opinión, no me gusta que me tapen la boca, que me maten a mis niños, a mis campesinos, a mi gente humilde. Hay gente muy angurrienta de poder que no va a querer irse una vez que se instalen”, dijo muy consternada.

“No me da miedo que me dejen sin programa, porque yo sé cómo voy a sobrevivir, pero hay gente a la que si van a perjudicar. Es momentos que los peruanos tenemos que sentar posición”, finalizó diciendo.

