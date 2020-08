La periodista Magaly Medina se dirigió a su colega Phillip Butters en su programa “Magaly TV La Firme” para darle algunas recomendaciones tras enterarse que había dado positivo a coronavirus o Covid-19 tras hacerse un examen molecular.

La “urraca” le recomendó descanso en casa, pues es lo que te dicen los médicos. Ella tomó como ejemplo su caso.

“Parece que es asintomático, pero si hoy se ha hecho la prueba y parece ser asintomático, le recomiendo que se cuide mucho porque a veces no queremos hacer caso. Yo seguí trabajando porque me sentía bien y no tenía ningún síntoma, pero los médicos te indican reposo porque esta es una enfermedad silenciosa y peligrosa”, dijo Magaly Medina.

La periodista también le sugirió que se mida cada cierto tiempo la saturación de oxígeno. “Puede avanzar con el transcurso de los días. Incluso después de los 15 días de infección, pueden aparecer otros síntomas como dolor de cabeza, dolor de espalda, es una enfermedad rara y depende de cada persona. Phillip es recomendable que te midan la saturación de oxígeno aunque tú te sientas bien. Si llega a 92 tu saturación es hora de que pidas auxilio médico”, agregó.

Finalmente, Magaly Medina le recomendó a Phillip Butters no renegar. “Cuando te empieza a bajar la saturación, es necesario que te saques una tomografía porque podrías tener una neumonía. Mucho cuidado, no estés renegando, tranquilizate, has actividades que no demanden mucho esfuerzo”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Reinaldo Dos Santos predice si Paolo Guerrero jugará las eliminatorias para Qatar 2022

Reinaldo Dos Santos predice si Paolo Guerrero jugará las eliminatorias para Qatar 2022-ojo

TE PUEDE INTERESAR