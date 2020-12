Magaly Medina contó por primera vez cómo fue Sigrid Bazán la “serruchó” del noticiero de Latina, cuando fue convocada en el 2017. La “urraca” disparó con todo luego de que Sigrid denunciara presunto acoso político en su contra.

“Yo siempre hable de las personas que llegaron a la televisión trepando, pasando de cama en cama, valiéndose de la amistad de un productor, y así conseguían su programa propio y un lugar en la tele. Así he hablado de las mujeres en toda la vida, de aquellas que usaron a los hombres como peldaños en su éxito”, comenzó diciendo Magaly, pero sin acusar directamente a Bazán.

Y cuando parecía que allí acababa con el tema, la periodista de espectáculos disparó contra la candidata al Congreso:

“Ella (Sigrid) dijo ’mejor me meto a la tele, me hago conocida, luego pateo la tele, y me meto a la política’. Eso es lo que ella ha hecho, ha acortado el camino”.

Y finalmente, contó la historia de cómo la serruchó de Latina hasta que terminaron por expectorarla.

“Yo recuerdo que la mujer se oponía tanto a mi entrada en la televisión (Latina) que junto con su amiga Martha Rodríguez que en ese tiempo era la gerente de prensa (...) me acuerdo que aprovechó que me tenía que tomar mi licencia por luna de miel y cuando regresé, me dijo la gerente ‘no queremos que te levantes tan temprano Sigrid va a hacer el noticiero de 5 a 7 de la mañana y tú entras a partir de la 7 de la mañana″, recordó.

Magaly Medina inició la conducción del noticiero 90 matinal en marzo del año pasado. (Piko Tamashiro/Perú21)

“Yo nunca pedí el horario de la 7, yo me levantaba a las 3:30 de la mañana para a las 4 de la mañana estar lista y maquillada y a las 5 estar en el set (...) La señorita Sigrid así me serruchó en Latina, nunca lo he contado, porque ella quería estar el noticiero, se moría por estar, no le interesaba quien fueras tú, ella se valía de sus amistades, de sus argollas en latina para hacernos la camita y quitarnos del camino. Así, con su cara de mosca muerta”, sentenció.

