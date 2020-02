Magaly Medina ampayó por tercera vez en el año a Jean Deza, jugador de Alianza Lima. Lo polémico de las imágenes es que el futbolista profesional aparece en salidas nocturnos, horas antes de su entrenamiento con el equipo de Matute.

“No piensen que yo soy de Universitario, de Cristal, no, no me gusta el fútbol, no lo sigo. Da la casualidad que siempre ampayamos, últimamente, a jugadores de Alianza Lima, deben ser seguramente los más indisciplinados que existen, porque por eso se les ampaya”, dijo la ‘urraca’ al inicio de su programa de este miércoles.

“Le estoy haciendo la tarea, el trabajo sucio al profesor Bengochea. ¿Que más quiere? Él los entrena en la cancha de fútbol, y nosotros los vigilamos fuera”, agregó sobre el técnico de Alianza Lima, Pablo Bengochea.