Magaly Medina decidió utilizar unos minutos de su programa para referirse a la innumerables críticas que ha recibido por no dar su opinión en las redes sociales sobre la actual crisis política que vive el país.

“Yo trato de nunca mezclar la información del espectáculo con la política, ese discurso se los dejo a los programas políticos. Yo acá estoy para entretener, si quieren saber mi opinión tendrían que formar parte de mi círculo de amigos”, comenzó diciendo.

“Esta no es una plataforma para expresar ideas políticas, no lo es, es una plataforma de entretenimiento (...) Yo creo que en las redes sociales hay demasiada violencia y en este país son muy intolerantes con las distintas opiniones. Debemos aprender a tolerar las diferentes opiniones y no obligar al resto a pensar como uno, a actuar como uno”, agregó.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ señaló que no va a cancelar sus planes personales por los complicados momentos políticos que atraviesa el Perú.

“Lo siento, tengo una agenda personal y familiar que no voy a cambiar porque nuestro país esté en una situación política difícil”, finalizó.