La periodista Magaly Medina cumplió su promesa y anunció el sorteo de una cartera de la exclusiva marca Gucci para sus seguidoras. A través de Instagram, sorprendió al dar los pasos a seguir para participar en el sorteo de este lujoso accesorio que le regaló el conductor Andrés Hurtado.

Según Magaly Medina, aunque no es correcto regalar lo que otras personas compraron, lo hará porque así lo prometió meses atrás, cuando fue criticada por recibir este regalo: “Yo les prometí que iba a regalar una cartera que a mí me regalaron, eso no se hace, pero es que en vez de tenerla guardada, porque de verdad yo solo uso las que me regala mi marido y las que me compro yo, entonces he decidido, después de pensarlo largamente, que voy a sortear esta cartera Gucci que Andrés Hurtado me la regaló cuando visité su programa”.

“Es una cartera muy bonita, realmente es bien bonita, entonces yo la voy a sortear para todos ustedes que me ven y me siguen (...) Supongo que le va a dar un mejor uso que el que yo le puedo dar. Ya lo saben, yo siempre, lo que prometo, lo cumplo”, dijo Magaly Medina.

Para participar, los seguidores de Magaly Medina deben seguirla en Instagram, etiquetar a 5 amigas e invítalas a participar, dejar un comentario sobre el tipo de contenido que les gusta ver en las redes de la ‘urraca’ y compartir el post en stories etiquetando a Magaly. El sorteo será el viernes 16 de septiembre.

De otro lado, Magaly Medina aprovechó este sorteo para mostrar las carteras que se compró en sus últimos viajes, entre ellas una de la marca Dior: “Hoy, ya que fue un éxito el haul anterior, ahora les voy a mostrar, para que sigan criticando los haters, mis nuevas incorporaciones este año en materia de carteras, ya lo he hecho para YouTube antes, pero ahora lo hago para ustedes. Miren, esta fue la última en mi reciente viaje a Los Ángeles, esta Dior que viene con dos correas”.

“Hace tiempo que no tenía una Lady Dior en color rojo y la necesitaba, me encantó, estaba entre esta o una dorada, o una más chica, no sabía, pero como no me quería comprar todas, entonces dije... es que soy considerada cuando mi esposo me quiere regalar algo, le cuido el bolsillo”, comentó entre risas.

Además, Magaly Medina mostró una cartera de la marca Chanel y otra cartera Dior en tono blanco.

Fuente: Instagram @magalymedinav

