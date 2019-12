La periodista Magaly Medina habló sobre los recientes rumores que aseguran que ella tiene un ampay del futbolista Edison Flores, integrante de la selección peruana, quien en los próximos días contraerá matrimonio con Ana Siucho.

“Están paranoicos. Si yo tuviera un ampay del orejas Flores, no lo hubiera dicho, no lo hubiera contado, lo hubiera puesto”, señaló.

Para ello, la conductora leyó una nota de diario Ojo, donde se informaba que muchas fans de Edison Flores confesaron que se asustaron cuando vieron la foto del popular ‘orejitas’ en el avance del programa de la urraca pues creyeron que se trataba de un ampay de este.

“Debo decirles, en honor a la verdad, que hay mucha gente que nos han preguntado si nosotros tenemos un ampay. No lo tenemos y nunca lo hemos tenido. A ese señor no le hemos descubierto nada, nadie dice que en el futuro no, pero hasta ahorita no”; comentó la periodista.

[PUEDES VER] Adelanto del programa de Magaly TV asustó a fans de Edison ‘orejitas’ Flores │VIDEO