¡Ampay! La conductora Magaly Medina volvió a remecer las canchas del fútbol peruano, pero más que todo al equipo victoriano Alianza Lima. Esta vez, la popular ‘Urraca’ habría ampayado a los jugadores Jean Deza y Carlos Ascues, quienes habrían estado de fiesta en plena pretemporada 2020.

La periodista contó que los vecinos llamaron a su equipo de producción porque ya están cansados de la bulla todos los fines de semana.

En las imágenes que datan del pasado sábado 11 de enero, se ve a los mencionados futbolistas de Alianza en una fiesta en la que sería casa de Carlos Ascues.

Según la información que se tiene, los jugadores tenían el día libre y podían aprovechar el descanso por la pretemporada en Cieneguilla.

“Claro ahora van a salir los alcahuetes a defenderlos, como el típico padre protector que su hijo nunca hace nada malo. Van a decir: ‘Pero estaban en su casita’, expresó la periodista.

Asimismo, Magaly también mencionó que hay un audio que viene circulando en redes sociales donde supuestamente se le escucha al gerente deportivo de Alianza Lima, Gustavo Zeballos, sin embargo aún no es un dato confirmado.

“Sí, claro que estaban con permiso, ese era su día libre y han estado en su casa, o sea no han ido a ningún sitio, no ha habido ningún escándalo, lo que pasa es que Magaly es una c***, ellos tienen que tener más cuidado”, se escucha en el audio.

La popular ‘Urraca’ no se quedó callada y envió contundente mensaje.

“Es un viral que está circulando en las redes, no sabemos si realmente es Gustavo Zeballos, gerente deportivo de Alianza, pero de serlo realmente lo lamentaríamos, ya que los únicos que son unos c*** son Ascues y Jean Deza, y todos los borrachos y juergueros que tienen en sus filas. No maten al mensajero. Irrespetuosos, por eso los voy a seguir ampayando” , finalizó Medina.

Video: Magaly TV, la firme

