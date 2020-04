Magaly Medina lamentó las expresiones que Paolo Guerrero y Jefferson Farfán hicieron en una trasmisión en vivo sobre sus parejas, Alondra García Miró y Yahaira Plasencia, respectivamente.

“Esa es la conversación de dos machos, porque finalmente Paolo acepta que es un macho chauvinista, que no ha evolucionado, que no es un tipo moderno. Es de los machistas más recalcitrantes, de esos que una mujer empoderada de hoy, no podría tolerar ni soportar”, señaló la “urraca”.

La periodista se mostró indignada por la forma en que hablaron públicamente sobre sus parejas: “Ellos creen que están en la concentración, en su dormitorio de jugadores de fútbol, como machos de la época arcaica. ‘Con mi flaca me voy a empiernar’, ¿cómo vas a hablar así de la mujer con la que te piensas casar, la tienes al costado, con la que convives, a la que respetas?”.

“Qué vulgaridad tan grande, que falta de respeto tan grande. Pueden ser todos los jugadores de fútbol exitosos que puedan ser los dos, pero la ignorancia y la falta de clase es algo que se les nota”, agregó.

“A mí nadie me venga a decir ‘ay respeta porque es Paolo y Farfán’. Primero que aprendan a respetar una mujer (...) qué asquerosidad tan grande”.

Sin embargo, Magaly Medina lamentó más que Alondra García Miró acepte y hasta justifique a su pareja: “Qué más les podemos pedir a estos chicos que realmente no tuvieron gran educación, solo se dedicaron a jugar fútbol y jamás a alimentar esta parte (cerebro) de su anatomía. Una lástima me da por Alondra”.

En ese sentido, la “urraca” cuestionó si Paolo Guerrero y Jefferson Farfán solo tienen a Alondra y Yahaira como adornos:

“Tan vergonzoso ver a dos jugadores de fútbol, exitosos cada uno en lo suyo, pero que se expresan tan mal de las personas a las que supuestamente quieren, aman, tienen a su lado. ¿O las tienen a su lado solo como adorno? Qué falta de respeto y falta de respeto que nosotras las mujeres no podemos tolerar, no en las épocas que corren, jamás en las épocas que corren. Mírense al espejo: Alondra, Yahaira, mírense al espejo y díganse ‘yo valgo un montón, a mí ningún jugador de fútbol me va a venir a tratar así, ningún hombre'”.

La periodista lamentó que Alondra García Miró y Yahaira Plasencia acepten tranquilamente que los seleccionados hablen así de ellas: “Para todo roto siempre hay un descocido, lástimas de mujeres. Ellos... pero ellas sí, en estas épocas deberían quererse un poco más. Tremendo”.

