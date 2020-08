El programa “Magaly TV La firme” reveló una carta que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) envió a Migraciones solicitando el ingreso al país de la salsera Yahaira Plasencia pese a que las fronteras continúan cerradas por la pandemia del coronavirus.

Por su parte, Magaly Medina no se mostró sorprendida pues para ella, Yahaira Plasencia y Jefferson Farán “son una pareja de convivientes”, pese a que ninguno de los dos quiera admitir públicamente que tienen una relación sentimental.

Asimismo, Magaly Medina comentó que la única explicación para que la FPF interceda por Yahaira Plasencia es porque es la pareja formal de Jefferson Farfán, aunque no estén comprometidos o casados.

“La única excusa que yo encuentro para que una Federación haga ese pedido a la jefa de Migraciones, es porque Jefferson Farfán tuvo que decirle ‘yo me regreso a Perú con miembros de mi familia, o sea, me regreso con mi pareja, con la que he estado pasando la cuarentena en Rusia’. Evidentemente la Federación ha entendido que ella es la oficial, la novia oficial, y por lo tanto un jugador de fútbol regresa de otro país porque ya no juega con determinado club (...) lo que tiene que hacer es que se regresa con todo y los familiares con los que vive allá. Si bien es cierto ellos no tienen un lazo formal, oficial, de estar casados ni comprometidos, pero son pareja a vista y paciencia de todo el mundo”, explicó la “urraca”.

Asimismo, Magaly Medina señaló que aunque la FPF “no tenía por qué interceder por ella para que cruce nuestra frontera”, la dejaron pasar por ser peruana y pareja de Farfán: “A ningún peruano se le niega la entrada a su país, venga de donde venga, por cualquiera de nuestras fronteras”.

“Además ellos ya tenían la venia de Migraciones, aunque hoy el ministro de Trasportes y Comunicaciones haya dicho lo contrario”, concluyó.

VIDEOS RECOMENDADOS

Hermano de Yahaira Plasencia recibió delivery sin mascarilla

Hermano de Yahaira Plasencia sale a recoger el delivery sin mascarilla pese a Covid-19-ojo

TE PUEDE INTERESAR