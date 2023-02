Magaly Medina mostró emocionada los regalos que le dio su marido, el notario Alfredo Zambrano, durante su último viaje a Viena, capital de Austria. La periodista reveló que siempre fue fanática de la serie ‘Sex and the city’, donde la protagonista usaba zapatos y cartetas de la marca Jimmy Choo.

La ‘Urraca’ mostró las dos hermosas carteras que le compró su esposo: “Esta me enamoró, tiene cristales Swarovski, ¿díganme si no no es una monada? es para salir de noche, a una fiesta, a un matrimonio, es para la vida social”.

“Miren lo que compré de yapa. Esta belleza... ¿Qué entra acá? tarjeta de crédito lápiz labial y sencillo para la combi ”, dijo entre risas, al mostrar una pequeña cartera que se lo compró por capricho.

Además, mostró unos lujosos zapatos color negro “para que le haga juego a la carterita”.

Y antes que los usuarios comiencen a criticarla, Magaly Medina dijo orgullosa que su notario le hizo todos esos regalos.

“Sí pues, mi marido (me lo compró), es el que lleva la tarjeta de crédito, él me la paga, no con mi tarjeta, sino la suya. Es mi marido, acaso lo estoy pidiendo a un jeque árabe? cual es el problema? A él le encanta regalarme cosas, le encanta verme puesta con estas cosas, porque me las compra para mí, para lucirlo con él ”; sentenció, a modelo de indirecta a Rosángela Espinoza.

