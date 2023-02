Magaly Medina no tuvo piedad de Janet Barboza, quien en la última edición de “América Hoy” dejó entrever que la conductora de ATV se metía “su ayudín” antes de iniciar su programa por las nochhes.

“Ya sabemos que se mete su ayudín, que sale sazonada antes de su programa (...) Si una persona tan tóxica, tan mezquina, egoísta, tan bagre, salga a decir lo que tenga que decir, nada opaca mi felicidad”, dijo la popular ‘Rulitos’.

“Qué gracioso. ¿Llamamos a Melissa Paredes para que hable y de testimonio de partes? No ponen en duda la honra, pero sí las botan de frente. Por favor, quién habla, esta mujer debería callarse la boca. A ella no la dejan hablar el lenguaje bataclano al que está acostumbrada porque sus auspiciadores se les van” , le comenzó respondiendo Medina.

En ese sentido, la popular ’Urraca’ agregó que Janet no puede hablar todo lo que quisiera en su programa por las mañanas, debido a que eso molestaría a Gisela Valcárcel, pero que sí aprovecha a los periodistas que la esperan a la salida del canal para arremeter con todo.

“Le han pedido que cierre el pico, bien hipócritas que son. Ella sale del programa y a los periodistas les vomita todo lo que tiene guardado, porque le ponen bozal. Semejante pinocha (...) Ella no tiene conciencia de lo que dice, habla por hablar y nadie la toma en cuenta. Ella no puede ir arruinando la reputación que he construído a lo largo de estos años”, finalizó diciendo la figura de ATV.

