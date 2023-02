Ricardo Mendoza , adinerado comediante de ‘Hablando Huevadas’, está en medio de la polémica por la supuesta infidelidad a su novia Alicia Aparcana, aunque él asegure que tienen una “relación abierta” y tiene permitido salir con otras mujeres.

Pero no es solo eso. El actor tiene un romance también con la venezolana Rosalía Franco, quien a su vez tenía como pareja al productor Pedro Valle.

El dolido hombre, al enterarse que su pareja estaba saliendo con Mendoza, desató su furia y decidió escribirle mensajes a sus redes sociales, para confrontarlo.

“Tuvimos una relación de pareja hasta hace una semana, que terminó todo”, dijo en Magaly TV La Firme, antes de acusar a Mendoza de destruir su romance.

“Hay una diferencia grande entre él y yo, yo no compro amor ni a las personas, yo me las gano por lo que soy, ese hijo de pu** condiciona a las mujeres, las condiciona para estar con él ”, declaró indignad al programa de espectáculos.

Según denunció, Ricardo Mendoza condiciona a Rosalía por dinero y aseguró que ella estaba con el comediante solo por necesidad. De acuerdo con su expareja, Rosalía se encarga de mantener económicamente a toda su familia.

“Le pasaban como 10 mil soles, de alguna forma estaba obligada a estar con él porque el pata le pagaba el departamento, los gastos de su familia, todo en general” , dijo.

“Es un hijo de pu** condiciona a las mujeres, por lo mismo que tiene dinero no te puedes aprovechar de una persona sabiendo que tiene necesidades, es lo mas bajo, te aseguro que Rosalía no está con él porque es bonito, o le tiene amor. Yo no compro sexo, él sí” , disparó.

TE PUEDE INTERESAR