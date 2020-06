Luego que Gisela Valcárcel y Cristian Rivero protagonizaron un tenso momento en la reciente edición de la Teletón digital “Por un Perú sin hambre”, la periodista Magaly Medina no fue ajena a esta situación y opinó al respecto en su programa de ATV.

Según señaló la conductora de “Magaly TV: La Firme”, a Gisela Valcárcel siempre le ha gustado brillar, por lo que dijo no entender por qué el público se sorprende. “A ella no le gusta que nadie la opaque, que nadie le quite su brillo y ella quiere ser la única de la cámara. Yo no sé por qué tiene co-animadores, si dejaba al otro como un papanatas por ahí”, sentenció Medina en su espacio televisivo.

“Su propio compañero, que sabe cómo es trabajar con ella, lo dijo al aire. Por eso yo no tengo co-animadores porque no me llevaría bien con ellos. Me encanta estar sola, pero eso dice mucho. Ella siempre ha sido así, lo que pasa es que la gente no lo cree porque ella vende una imagen de dulzura y bondad, y nosotros somos los malos del asunto”, agregó.

Además, Magaly Medina recalcó que no participa en las ediciones de la Teletón porque Valcárcel pide que la periodista no forme parte de la campaña benéfica.

“Yo no participo de la Teletón porque a ella no le da la gana. Eso es tan cierto como que me llamo Magaly Medina... Ella quiere ser la única que brille. El padre Isidro (Vásquez) debería ser la figura, pero ella se ha apropiado de ser la única figura que sobresale”, señaló.

Magaly Medina lanza dura crítica a Gisela Valcárcel. (Video: ATV)

Gisela Valcárcel y Cristian Rivero protagonizan incómodo momento en campaña benéfica

Gisela Valcárcel y Cristian Rivero protagonizan incómodo momento. (Video: Instagram)