Magaly Medina no dudó en referirse a los distintos videos que publica en sus redes sociales. Incluso la conductora se ríe de sí misma y asegura que le gusta mucho “hacer el ridículo” con sus videos de TikTok.

Todo esto se dio cuando su programa emitió un informe sobre los videos de las figuras más reconocidas de la farándula. La figura de ATV terminó por confesar que a ella la obligan a hacer TikToks.

“Hay que saber bailar para hacer eso. A mí me convencen para hacer eso, porque dicen que hacer el ridículo me funciona. Además, yo estoy acostumbrada a hacer el ridículo, me encanta, es parte de mi profesión ya”, manifestó la popular ‘Urraca’.

TE PUEDEINTERESAR