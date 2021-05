Aunque días atrás reveló tenía que evaluar una reconciliación con su esposo, el notario Alfredo Zambrano, Magaly Medina sorprendió al afirmar que esta historia no tendría un “final feliz”.

“No tengo una bola de cristal para saber qué pasará en el futuro”, señaló la ‘urraca’ inicialmente en su cuenta de Instagram, donde le preguntaron su retomará su relación con Alfredo Zambrano.

Incluso, Magaly Medina se animó a afirmar que todavía no es una mujer soltera: “Estoy separada de mi esposo, más no divorciada por tanto, no estoy soltera”.

Sin embargo, un usuario le pidió que regrese con Alfredo Zambrano. “Amístate con el notario... eran una pareja hermosa!!! Me encantaba cómo eras cuando estabas con él”.

Magaly Medina abrió su corazón y pidió a sus seguidores que entiendan que algunas historias no tienen finales felices:

“Sé que mi historia de amor le gustaba a la gran mayoría de mi público y entiendo que por el cariño que me tienen desean de corazón que me reconcilie con mi esposo. Deben entender que lamentablemente no todas las historias de amor tienen finales felices”, señaló la periodista.

