Magaly Medina, sin pelo en la lengua, habló de sus preferencia con Daniela Darcourt y dejó por los suelos el talento de Yahaira Plasencia. En una entrevista con Carlos ‘Tomate’ Barraza, la popular ‘urraca’ recordó que la ‘reina del totó' consiguió su éxito gracias a Jefferson Farfán.

“Yahaira aparece en el círculo del espectáculo de la mano de Jefferson Farfán. A ella, Jefferson le pone la orquesta, (en cambio) a Daniela nadie le hizo la cosas fáciles. Yo indudablemente la prefiero, además la que tiene talento para cantar es Daniela (...) a ver, pon a Yahaira a que cante las canciones en inglés que canta Daniela”, dijo la periodista de espectáculos, burlándose del talento de la cantante de ‘Ulala’.

Sostuvo que nunca le gustaron las “poses” de Yahaira y la tildó de “jactanciosa”.

“O sea, ‘aguántate un poquito, bájate de tu nube’. No me gustaba lo jactanciosa que era ella, esa falta de sencillez, y eso de poner siempre a Jefferson Farfán por delante. ¡Ahora (que no está con él) la quiero ver!”, agregó.

Indignada con Sergio George

Mencionó que ya no le interesa invitar a Yahaira Plasencia al set de “Magaly TV La Firme” por un desplante que le hizo el productor Sergio George.

“Luego de su ultima canción no me interesó traerla, no me interesa invitarla ni a ella ni al sobrado de Sergio George. Porque cuando quiere (él) te pide favores y cuando no quiere... Una vez coordinamos con él una invitación (para una entrevista) a Miami, allá nos choteó, maleducado”, aclaró.

