Durante el paseo en programas para ‘América TV’ que está haciendo Luciana Fuster, afirmó entender que ahora también se llama Perú y esto no le gustó a muchos cibernautas que se enteraron de las declaraciones de la novia de Patricio Parodi, pero quien le dio con palo y en televisión abierta fue Magaly Medina, quien no le perdonó nada.

Magaly no reconoce a Luciana como representante del Perú

Luego que la modelo señalara que su nuevo nombre es “Perú”, Magaly decidió cuadrarla y lo hizo sin piedad: “Yo me sentiría avergonzada que te llames Perú, me sentiría avergonzada porque tú no representas a mujeres como yo. No gracias, tampoco te la creas”.

Por qué Magaly Medina acusó de hablar “babosadas” a Luciana y sus organizadores

En numerosas ocasiones Luciana Fuster mencionó que se baña en aceite y solo escucha las críticas constructivas, pero Magaly le recordó que no existen dos tipos de críticas: “A todos los que siempre andan diciendo esa babosada. Vete al diccionario de la REA y léetelo, críticas es un comentario, la opinión de algo o lo que se quiera”, añadiendo que lo que ella dijo es porque lo inventaron personas que no les gusta ser criticadas.

