Fiel a su estilo y siempre bailando. Magaly Medina no inició su programa respondiéndole a sus detractores, comenzó bailando y explicando por qué raja como se le antoja en su programa.

“A todo el mundo parece importarle demasiado lo que hago, dejo de hacer, lo que digo, lo que aparece en mi perfil, lo que como, lo que no como, no me importa”, fue así como Magaly comenzó su respuesta a sus detractores.

La ‘urraca’ está a puertas de celebrar un aniversario más y afirmó que año tras año recibió críticas y que es parte de su trabajo: “Mi carrera está basada en eso, no me importa, así como ustedes hacen libertad de su libertad de cambiar de canal, yo hago uso de mi libertad personal de ir y decir lo que quiera”.

